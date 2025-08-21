Unfall am Gärtnerplatz in München: Auto rast über Rondell

Im Zentrum von München ist es am Dienstagnachmittag zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen. Am Gärtnerplatz kam ein Auto gegen 14 Uhr von der Straße ab. Die Ursache dafür ist bislang ungeklärt.

Nachdem das Auto von der Fahrbahn abgekommen war, ist es über den Gehwegen auf ein Rondell in der Mitte des Platzes gefahren, wie zunächst die Süddeutsche Zeitung berichtete. Dabei ist ersten Polizeiinformationen zufolge eine Person verletzt worden. Gesicherte Informationen, wie schwer die Verletzung ist, gab es zunächst nicht. Ob es sich dabei um den Fahrer oder eine unbeteiligte Person handelt, ist bislang nicht bekannt.

Auto kommt am Gärtnerplatz München von Fahrbahn ab - Unfallursache unklar

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren den Nachmittag über Stunden vor Ort. Erste Schilderungen von Augenzeugen und Bilder vom Unfallort lassen darauf schließen, dass der schwarzer Audi, aus südlicher oder südwestlicher Richtung gekommen und offenbar mit hoher Geschwindigkeit ungebremst über das Rondell gepflügt ist. Die Polizei konnte diese Schilderung zunächst nicht bestätigen.