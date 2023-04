Garmisch-Partenkirchen

vor 25 Min.

Zug erfasst Auto an Bahnübergang: 18-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 18-jähriger Autofahrer ist in Eschenlohe an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden.

Nachdem am Sonntag drei junge Menschen bei einem Unfall an einem Bahnübergang nahe Hannover gestorben waren, ereignete sich nun ein ähnlicher Vorfall in Eschenlohe. Ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr.

Von Svenja Moller