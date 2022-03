Arbeiter stürzt bei Baustellenbegehung in die Tiefe

Bei einer Baustellenbegehung in Forchheim ist ein Mann etwa 7,5 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der 26-Jährige fiel durch einen Deckenschacht auf das darunterliegende Stockwerk, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Arbeiter kam nach dem Unfall am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

