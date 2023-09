Arbeiter von Baum getroffen und schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten ist ein Arbeiter in Schwaben schwer verletzt worden.

Der 21-Jährige wurde in einem Waldstück bei Lautrach (Landkreis Unterallgäu) von einem Baum getroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus geflogen werden. Warum er am Montag von dem Baum getroffen wurde, ist den Angaben zufolge noch unklar. Gegen einen 20 Jahre alten Arbeiter werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin.

(dpa)