Arbeiter wird in Metallmaschine eingequetscht und stirbt

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Nürnberg von einer Metallmaschine eingequetscht worden und später gestorben.

Der 29-Jährige arbeitete am Dienstag an der großen Maschine, als er aus zunächst unklarer Ursache hineingeriet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach erlag der Arbeiter später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

(dpa)