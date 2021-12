A3: Lastwagen rammt Militärkonvoi auf Standstreifen

Auf der A3 bei Parsberg in der Oberpfalz hat ein Laswagen einen auf dem Standstreifen stehenden Militärkonvoi gerammt. Daraufhin brannten mehrere Fahrzeuge.

Ein Lastwagen hat am Montag einen Militärkonvoi der US-Armee gerammt. Wie ein Polizeisprecher sagte, seien mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Acht Angehörige des US-Militärs seien mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Es habe sich laut Polizei um einen Unfall gehandelt und nicht um einen Anschlag.

Die Militärfahrzeuge seien am Montag kurz nach der Anschlussstelle Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz auf einem Standstreifen gestanden, als der Sattelzug in eines der drei US-Fahrzeuge krachte. Eines der Fahrzeuge sei ein Tanklastfahrzeug gewesen - beladen mit 2500 Liter Düsenkraftstoff, der sich glücklicherweise nicht entzündete und so wohl eine Explosion verhinderte.

Unfall mit Militärkonvoi auf A3: Unfallursache noch unklar

Lediglich die Tanks der Fahrzeuge hätten Feuer gefangen, glücklicherweise aber nicht die Ladung. Die Reifen seien explodiert, so der Sprecher. Der Brand habe aber schnell gelöscht werden können. Wie es dem Fahrer des Sattelzugs geht, war am Montagmittag noch unklar. Warum der Lastwagen aus Deutschland in den Militärkonvoi fuhr, ist noch unklar. Der Laster war laut Polizei mit Sägemehl beladen. Er habe die stehenden Fahzeuge mit voller Wucht erwischt.

Die Autobahn 3 wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Öffentlichkeit sei zu keinem Moment in Gefahr gewesen, weil der Rauch nicht in Richtung von Dörfern oder Städten zog, versicherte ein Polizeisprecher.

Militärkonvoi auf Standstreifen der A3: Konvoi war unterwegs nach Grafenwöhr

Wie der Sprecher des US-Militärstützpunkts im oberpfälzischen Grafenwöhr, Donald Wrenn, sagte, habe man derzeit keine Erkenntnisse über verletzte US-Soldaten. Die acht Militärangehörigen seien lediglich vorsorglich ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht worden.

Lesen Sie dazu auch

Der Militärkonvoi sei von Hohenfels auf der A3 in Richtung Grafenwöhr unterwegs gewesen, als sie am Rand der Autobahn vom Rest ihres genehmigten Konvois getrennt worden seien. "Während die Fahrzeuge warteten, wurde eines gerammt." So wurden die anderen auch beschädigt. Warum die Fahrzeuge auf dem Standstreifen hielten, war noch unklar. (Mit dpa)