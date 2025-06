Dachau Kleintransporter kracht auf A8 in parkenden Lkw – Fahrer offenbar alkoholisiert

Am Donnerstag prallt ein Kleintransporter in einen stehenden Lkw, in der Einfahrt zu einem Autobahnrastplatz der A8 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau). Zwei Personen verletzen sich schwer.