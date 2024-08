Angetrunkener Fahrer baut Unfall - Luxusauto ist Schrott

Ein 50-jähriger Münchner ist bei einem Unfall mit seinem teuren Sportwagen auf der Autobahn 9 in der Nähe von Greding leicht verletzt worden. Der Mann war in Richtung München unterwegs, als er am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei berichtete. Der entstandene Schaden liege bei über 100.000 Euro.

Nach Aussage des Fahrers war er mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 bis 160 km/h unterwegs. Der Sportwagen schleuderte und prallte schließlich mit der Front gegen die Mittelleitplanke. Ersthelfer sicherten die Unfallstelle und halfen dem Fahrer, den Wagen auf den Standstreifen zu schieben.

Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 50-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.