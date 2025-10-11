Niesanfall sorgt für Unfall mit sieben Verletzten

Ein Niesanfall bei einem Autofahrer hat für einen Unfall mit sieben Verletzten auf der Autobahn 99 in Oberbayern gesorgt. Der 44 Jahre alte Fahrer war bei Aschheim (Landkreis München) mit einer Frau und zwei Kindern im Alter von sieben und fünf Jahren im Auto unterwegs, als er niesen musste, wie die Polizei mitteilte.

Dadurch stieß er gegen den Wagen einer 24-Jährigen, die mit zwei Männern im Auto saß. Die Fahrzeuge wurden beide gegen eine Betonwand am Mittelstreifen geschleudert. Das Auto des 44-Jährigen überschlug sich danach. Leicht verletzt kamen alle sieben Beteiligten in Krankenhäuser.