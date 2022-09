Gegen Rettungswagen geprallt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall in Mittelfranken gestorben. Er war auf ein Auto aufgefahren und dann mit einem Rettungswagen kollidiert.

Bei einem Unfall auf der B8 zwischen Schwarzenbruck und Feucht (Mittelfranken) kam am Freitagmittag ein Motorradfahrer ums Leben. Gegen 11 Uhr war ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von Feucht in Richtung Martinshorn unterwegs gewesen. Wie Nordbayern berichtet, bremste ein entgegenkommendes Auto und fuhr an den Fahrbahnrand, als es den Rettungswagen bemerkte.

Unfall zwischen Schwarzenbruck und Feucht

Ein hinter dem Auto fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät. Er fuhr erst auf das Auto auf und geriet dann in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Rettungswagen. Dabei wurde der Mann von seinem Motorrad geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei hat die Straße vorerst gesperrt. (AZ)