Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße im Landkreis Amberg-Sulzbach ist eine Frau gestorben. Zwei weitere wurden schwerst verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 44-jähriger Autofahrer am späten Samstagabend nahe Auerbach in der Oberpfalz aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 63-Jährigen zusammengestoßen. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde über die Leitplanke eine Böschung hinabgeschleudert, während das andere Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Nach Polizeiangaben wurden durch den Aufprall beide Fahrzeuge komplett deformiert und alle Beteiligten erlitten schwerste Verletzungen.

Für die 59-jährige Beifahrerin und Ehefrau des 63-Jährigen kamen die Reanimationsversuche der Rettungskräfte zu spät; sie starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrer wurden laut Polizei per Hubschrauber und Krankenwagen in Kliniken gebracht.

Die B85 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Richtungen vollständig gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.