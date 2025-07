Junge wird von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein elfjähriger Junge ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte das Kind an einer Bushaltestelle bei Anger im Berchtesgadener Land eine Staatsstraße überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden. Der Elfjährige sei erst gegen das Fahrzeug und dann in den Straßengraben geschleudert worden.

Die Straße blieb nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären.