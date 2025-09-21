Acht Menschen bei schwerem Auffahrunfall auf der A7 bei Dietmannsried verletzt

Am Sonntagvormittag ist es auf der A7 auf Höhe Dietmannsried zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, sechs Menschen wurden dabei verletzt – einer davon schwer.

Der Unfall hat sich demnach gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Norden ereignet. Ein Auto, welches auf dem linken Fahrstreifen fuhr, musste verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter fahrende Wagen bremste ebenfalls rechtzeitig ab. Doch der Fahrer eines dritten Fahrzeugs bemerkte die Situation zu spät und fuhr dem Vordermann auf, wodurch dieser wiederum auf das vorderste Auto geschoben wurde.

Da auch ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landen musste, waren zeitweise beide Fahrtrichtungen der A7 zwischen Kempten und Bad Grönenbach gesperrt. Während die Fahrtrichtung Süden schnell wieder freigegeben wurde, waren beide Fahrspuren in Richtung Memmingen etwa zwei Stunden lang gesperrt, ehe gegen 13 Uhr der Verkehr wieder rollen konnte. Feuerwehr und Polizei leiteten während der Aufräumarbeiten den Verkehr entsprechend um.

Insgesamt sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Fünf von ihnen trugen leichte Verletzungen davon, während ein Mann schwer verletzt wurden. Laut Polizei schwebt er aber nicht in Lebensgefahr. Direkt nach dem Unfall hatte die Polizei noch von drei Schwerverletzten gesprochen.