Unfall auf der A8: Auto überschlägt sich nach Nötigung

Eine Autofahrerin verlor am Mittwochnachmittag auf der A8 nahen der Anschlussstelle Bergkirchen im Landkreis Fürstenfeldbruck die Kontrolle über ihr Fahrzeug, nachdem sie von einem anderen Autofahrer bedrängt worden war. Ihr Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der andere Fahrer fuhr einfach weiter.

Laut der Mitteilung der Polizei ereignete sich dieser Unfall gegen 17:10 auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München. Die 30-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Skoda auf der linken Spur. Von hinten näherte sich demnach schnell ein weißer Pkw, der dabei bereits mehrmals mit Lichthupe aufblendete. Bedrängt von dem Fahrzeug wollte die Frau auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und setzte auch zum Fahrstreifenwechsel an.

Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und verletzt sich leicht beim Unfall

Dabei übersah sie laut dem Polizeibericht jedoch einen weiteren Pkw, der sich auf der mittleren Spur befand. Die 30-Jährige zog ihr Auto zurück auf die linke Spur. Dabei verlor sie auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit der rechten Leitplanke zusammen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der linken und mittleren Spur der Autobahn auf dem Fahrzeugdach liegen.

Ersthelfer konnten der 30-jährigen Fahrerin aus ihrem verunglückten Fahrzeug helfen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus in der Nähe eingeliefert. Der Fahrer, der der 30-Jährigen bereits mit hoher Geschwindigkeit und Lichthupe auffuhr, setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und Angaben zu weiteren Fahrzeugen machen können. Unter der Telefonnummer 089 / 89118-0 können Hinweise zum Unfall an die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck gegeben werden.

Dieser Unfall ist nicht der einzige, der sich in den vergangenen Tagen auf der A8 zwischen Augsburg und München ereignete. Am Mittwochmorgen sind in Fahrtrichtung Stuttgart drei Autos zwischen Adelzhausen und Dasing zusammengestoßen. Die Aufräumarbeiten dauerten drei Stunden, teilweise waren die linke und die mittlere Spur gesperrt.