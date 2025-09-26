Unfall auf der A8 bei Olching sorgt für längeren Stau am Freitagabend

Zu einem Unfall kam es am Freitagabend, 26. September, auf der A8 auf der Höhe von Olching in Fahrtrichtung München. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wie ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage mitteilte. Demnach habe es keine Verletzten gegeben.

Da neben dem Standstreifen noch ein weiterer Fahrstreifen der Autobahn zwischen Dachau und dem Dreieck München/Eschenried blockiert war und die beiden Autos abgeschleppt werden mussten, kam es trotz des eher kleineren Unfalls zu einem längeren Stau von rund sieben Kilometern Länge, wie dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums zu entnehmen war. Autofahrerinnen und Autofahrer verloren auf der Strecke rund eine halbe Stunde Fahrzeit.