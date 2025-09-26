Icon Menü
Unfall auf der A8 bei Olching sorgt für längeren Stau am Freitagabend

Verkehr

Unfall auf der A8 bei Olching sorgt für längeren Stau am Freitagabend

Bei dem Auffahrunfall gibt es laut Polizei keine Verletzten. Die Aufräumarbeiten sorgen zwischenzeitlich für einen längeren Stau in Fahrtrichtung München.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Unfall und einem Stau kam es am Freitagabend auf der A8 bei Olching.
    Zu einem Unfall und einem Stau kam es am Freitagabend auf der A8 bei Olching. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall kam es am Freitagabend, 26. September, auf der A8 auf der Höhe von Olching in Fahrtrichtung München. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wie ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage mitteilte. Demnach habe es keine Verletzten gegeben.

    Da neben dem Standstreifen noch ein weiterer Fahrstreifen der Autobahn zwischen Dachau und dem Dreieck München/Eschenried blockiert war und die beiden Autos abgeschleppt werden mussten, kam es trotz des eher kleineren Unfalls zu einem längeren Stau von rund sieben Kilometern Länge, wie dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums zu entnehmen war. Autofahrerinnen und Autofahrer verloren auf der Strecke rund eine halbe Stunde Fahrzeit.

