Viele Verletzte und ein toter Hund bei Unfällen nach Starkregen: A8 Richtung München wieder frei

Auf der A8 in Richtung München haben sich am Samstagnachmittag zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Grund dafür war nach Angaben der Polizei Starkregen, der den Verkehr am Nachmittag stark beeinträchtigte. Zunächst sprach die Polizei von einer „Vielzahl von Verletzten“. In ihrer Abschlussmeldung bestätigten die Beamtinnen und Beamten, dass insgesamt 15 Menschen verletzt wurden, zwei davon schwer. Außerdem kam ein Hund ums Leben, der in einem der beteiligten Fahrzeuge mitfuhr. Etliche Rettungskräfte und Einsatzwagen waren an den Unfallstellen im Einsatz.

Laut Polizeiangaben ereigneten sich an zwei separaten Stellen Unfälle. Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos in Richtung Stuttgart verlor um 16:15 Uhr ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Vermutlich wegen Aquaplaning krachte der 25-Jährige mit seinem weißen BMW in die Betonschutzwand an der linken Seite der Fahrbahn. Eine Mitfahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Kollision wegen Aquaplaning führt zu sieben Verletzten

Bei dem Versuch, dem auf der linken Spur stehen gebliebenen BMW auszuweichen, kollidierte der 33-jährige Fahrer eines grauen Seats mit einem weiteren Fahrzeug, das sich um 180 Grad drehte und schwer beschädigt wurde. Zwei Mitfahrer des getroffenen Fahrzeugs wurden schwer verletzt und mussten jeweils mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Hund, der im Kofferraum des Fahrzeugs befand, starb laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Beide Autos kamen auf der rechten Spur zum Stehen.

Infolge der teilweise blockierten Fahrbahn bremste der Fahrer eines nachfolgenden BMWs scharf. Zwei weitere Autos kollidierten mit dem plötzlich zum Stehen kommenden BMW. Die Fahrerin eines der Autos und ihr Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 100.000 Euro. Gegen den Fahrer des weißen BMWs und des grauen Seats ermitteln die Beamtinnen und Beamten wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zweiter Verkehrsunfall: acht Menschen verletzt

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich auf der A8 gegen 17:15 Uhr in Fahrtrichtung München in der Nähe des Ortes Odelzhausen. Der Fahrer eines Fords sah nach Polizeiangaben vor ihm wegen Rückstau bremsende Fahrzeuge zu spät. Während des Ausweichmanövers touchierte der 50-Jährige mit seinem Fahrzeug zwei vor ihm fahrende Autos – sein Wagen überschlug sich und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen.

Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer aus dem Ford leicht verletzt. Außerdem erlitten fünf Personen leichte und eine weitere Person mittelschwere Verletzungen, die in den Fahrzeugen mitfuhren, mit denen der Ford kollidierte.

Die Beamtinnen und Beamten schätzten den Sachschaden dieses zweiten Unfalls auf 36.000 Euro. Auch gegen den 50-jährigen Fahrer des Fords ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Für beide Unfälle sucht die Polizei außerdem nach Zeugenhinweisen.

Polizei gibt A8 Richtung München wieder frei

Nach Angaben der Beamtinnen und Beamten war die A8 wegen des ersten Unfalls zwischen Adelzhausen und Sulzemoos rund eine Stunde lang komplett gesperrt. Anschließend konnte eine Spur wieder freigegeben werden. Ab 19:30 Uhr konnte zunächst auch die zweite, ab 21 Uhr dann die dritte Spur wieder genutzt werden.

Der zweite Unfall blockierte die Autobahn zwischen 17:15 und 20:15 Uhr. Die Aufräumarbeiten waren laut Polizei gegen 22 Uhr abgeschlossen und der Verkehr Richtung München konnte wieder freigegeben werden.

Während der Einsatzarbeiten hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Die Polizei sprach von erheblichen Verkehrsbehinderungen über mehrere Stunden. Die Rettungskräfte waren an beiden Unfallstellen mit einem Großaufgebot aus jeweils rund 40 Rettungs- und Polizeikräften im Einsatz. Zwei Hubschrauber und zehn Krankenwagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Sieben Notärzte versorgten die Betroffenen vor Ort. (AZ)