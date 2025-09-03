Unfall auf der A96 Lindau Richtung München – das müssen Autofahrer jetzt wissen

Am Mittwochmorgen hat es einen Unfall auf der A96 Lindau Richtung München gegeben. Dieser ereignete sich zwischen Landsberg am Lech-Ost und Schöffelding, wie Bayerninfo. de und rt1 übereinstimmend berichten.

Unfall auf der A96: Das müssen Verkehrsteilnehmer jetzt wissen

Derzeit staut sich der Verkehr bei der Unfallstelle auf 2,7 Kilometern. Der Stau könnte sich noch weite rausdehen. Außerdem soll der Standstreifen blockiert sein. Autofahrer werden vor Gegenständen wie Fahrzeugteilen gewarnt, die auf der Fahrbahn liegen.

Nähere Informationen zur Unfallursache und ob es Verletzte gegeben hat, liegen derzeit noch nicht vor.