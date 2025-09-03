Icon Menü
Unfall auf der A96 Lindau Richtung München – das müssen Autofahrer jetzt wissen

Verkehr

Auf der A96 hat es einen Unfall gegeben. Derzeit staut sich der Verkehr auf der Strecke.
Von Franziska Hubl
    Unfall auf der A96: Derzeit staut sich der Verkehr. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochmorgen hat es einen Unfall auf der A96 Lindau Richtung München gegeben. Dieser ereignete sich zwischen Landsberg am Lech-Ost und Schöffelding, wie Bayerninfo. de und rt1 übereinstimmend berichten.

    Unfall auf der A96: Das müssen Verkehrsteilnehmer jetzt wissen

    Derzeit staut sich der Verkehr bei der Unfallstelle auf 2,7 Kilometern. Der Stau könnte sich noch weite rausdehen. Außerdem soll der Standstreifen blockiert sein. Autofahrer werden vor Gegenständen wie Fahrzeugteilen gewarnt, die auf der Fahrbahn liegen.

    Nähere Informationen zur Unfallursache und ob es Verletzte gegeben hat, liegen derzeit noch nicht vor.

