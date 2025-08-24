Icon Menü
Unfall auf Volksfest: 18-Jähriger stürzt aus Karussell und verletzt sich

Unfall auf Volksfest

18-Jähriger stürzt aus Karussell und verletzt sich

Mehrfach fordert der Betreiber eines Karussells auf einem Volksfest einen Gast auf, Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Dann stürzt der junge Mann hinaus.
Von dpa
    Am Fahrgeschäft gab es laut Polizei nichts zu beanstanden. (Symbolbild)
    Am Fahrgeschäft gab es laut Polizei nichts zu beanstanden. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Ein 18-Jähriger ist auf einem Volksfest während der Fahrt aus einem Karussell gestürzt und hat sich leicht verletzt. An dem Fahrgeschäft in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz)wurde nichts beanstandet, wie die Polizei mitteilte.

    Der Betreiber forderte demnach den jungen Mann am Samstag mehrfach auf, die Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Der 18-Jährige habe die Anweisungen trotzdem nicht eingehalten. Bei der Fahrt wurde er laut Polizeiangaben durch die Fliehkräfte aus dem Fahrgeschäft katapultiert. Der junge Mann kam den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, zeigte der Betreiber alle erforderlichen Dokumente.

