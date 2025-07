Rausgefallenes Messer verletzt Festbesucher am Kopf

Bei der Fahrt in einem Fahrgeschäft auf dem Volksfest in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist einem Mann ein Messer aus der Hosentasche gefallen und weggeschleudert worden. Es traf einen 23-Jährigen am Kopf und verletzte ihn, wie die Polizei mitteilte.

Der 19-Jähriger hatte das Messer demnach in seiner Tracht vergessen, als er am Donnerstagabend in der letzten Runde des Fahrgeschäfts mitfuhr. Das Messer sei etwa 20 Meter durch die Luft geflogen und habe den 23-Jährigen, der an einem Zelt stand, getroffen. Der Mann habe sich dabei eine rund einen Zentimeter lange Platzwunde am Kopf zugezogen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Ein Rettungswagen brachte ihn den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Es müsse nun geprüft werden, ob es erlaubt gewesen war, ein Messer auf dem Fest dabeizuhaben, sagte der Sprecher. Zudem werde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft gestellt.