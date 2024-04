Auflieger von Lastwagen kippt um: etwa 100.000 Euro Schaden

Ein Lastwagenfahrer ist in Oberfranken von der Straße abgekommen und in eine Betonleitwand geprallt.

Dabei kippte der Lkw-Auflieger um, der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schaden belaufe sich schätzungsweise auf etwa 100.000 Euro. Warum der Fahrer am Morgen in einer Brückenbaustelle von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.

Der Sattelzug, die Ladung und der Auflieger wurden erheblich beschädigt und der Polizei zufolge abgeschleppt. Die B505 bei Strullendorf (Landkreis Bamberg) war zwischenzeitlich für die Räumung für mehrere Stunden voll gesperrt.

(dpa)