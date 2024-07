Auto fährt in Reformhaus - Eine Person leicht verletzt

Ein Auto ist in Königstein im Taunus in einen Drogeriemarkt gefahren. Einer der beiden Insassen wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Passanten oder Kunden des Marktes seien nicht verletzt worden. Die Eingangstür des Marktes wurde zerstört. Zur Unfallursache konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogeriemarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis