Auto schleudert gegen Tochter und Mutter – Mädchen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B13 wurde ein Auto auf einen Parkplatz geschleudert. Es traf eine unbeteiligte Mutter und ihre Tochter.

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos nahe Pörnbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist eines davon auf einem Parkplatz gegen ein Mädchen und dessen Mutter geschleudert worden. Die Sechsjährige sei dadurch schwer verletzt worden, ihre 39 Jahre alte Mutter mittelschwer, teilte die Polizei am Samstag mit. Die insgesamt vier Insassen der beiden Autos seien leicht verletzt worden.

Den Angaben zufolge war am Freitag ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße 13 unterwegs und wollte nach links in einen Parkplatz abbiegen. Ein 23-Jähriger im Auto hinter ihm habe das Abbiegemanöver übersehen und versucht, ihn zu überholen. Dabei seien die beiden Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Das Auto des älteren Fahrers schleuderte nach rechts und blieb am Waldrand stehen, der andere Wagen wurde nach links auf den Parkplatz geschleudert, wie es weiter hieß. Dort habe das Fahrzeug Mutter und Tochter mitsamt ihrem geparkten Auto erfasst. Die Sechsjährige kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die 39-Jährige per Rettungswagen. Die Straße war rund dreieinhalb Stunden lang voll gesperrt. (dpa)

