Auto schlittert von glatter Straße und kracht in Hühnerstall

Auf winterglatter Straße ist eine Autofahrerin in Schwaben mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Hühnerstall gekracht.

Nach Angaben der Polizei vom Montag wurde die 78-Jährige bei dem Unfall am Vorabend nahe Apfeltrach (Kreis Unterallgäu) in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Im Hühnerstall verendeten zwei Hennen. Die Feuerwehr sicherte den stark beschädigten Hühnerstall ab. Die Autofahrerin war auf der glatten Straße der Mitteilung zufolge zu schnell unterwegs gewesen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro; dem Eigentümer des Hühnerstalls entstand demnach ein Schaden von etwa 20 000 Euro.

(dpa)