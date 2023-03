Auto stößt mit Lastwagen zusammen: 37-Jähriger tot

Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Landkreis Traunstein gestorben.

Der Mann sei am Donnerstagmorgen aus zunächst unklaren Gründen auf die Gegenspur gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei dem anschließenden Zusammenstoß auf der Bundesstraße 304 bei Traunreut wurde der 37-Jährige eingeklemmt. Er wurde von Einsatzkräften befreit, starb aber in einem Krankenwagen. Der 55 Jahre alte Lasterfahrer kam in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Mehr als 70 Einsatzkräfte waren an der Unfallstelle. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde zudem das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen, wie es weiter hieß. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten zunächst gesperrt.

(dpa)