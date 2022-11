Auto überschlägt sich auf der A8: Autobahn in Richtung Stuttgart blockiert

Auf der A8 hat sich ein Auto zwischen Günzburg und Burgau überschlagen. Die Fahrbahn ist in Richtung Stuttgart vollständig blockiert. Rettungskräfte sind vor Ort.

Ein Autofahrer kam laut Polizei am Dienstag gegen 7 Uhr auf der A8 zwischen den Ausfahrten Burgau und Günzburg ins Schleudern und überschlug sich. Eine Person ist in dem Fahrzeug eingeklemmt. Polizei, Feuerwehr und Notarzt sind bereits vor Ort. Alle Fahrspuren in Richtung Stuttgart sind blockiert. (AZ)

