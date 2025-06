Autofahrer stirbt in brennendem Wagen

Ein Autofahrer ist in einem brennenden Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer noch nicht identifiziert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Auto am Morgen bei Fürstenzell (Landkreis Passau) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Daraufhin sei es in Flammen aufgegangen und ausgebrannt.

Die Rettungskräfte konnten den Fahrer demnach nur noch leblos bergen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Die Staatsstraße 2119 wurde für die Unfallaufnahme vorerst komplett gesperrt, wie es hieß.