Autofahrerin nimmt Mann auf E-Scooter Vorfahrt

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Oberbayern bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden.

Eine 87-jährige Autofahrerin habe den Mann in Grafing (Landkreis Ebersberg) beim Abbiegen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 64-Jährige sei am Montag gestürzt und habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden. Laut dem Polizeisprecher wird er dort länger bleiben müssen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Autofahrerin sei bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Gegen sie laufe nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

(dpa)