Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist in Oberfranken mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen.

Die Frau habe am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 505 bei Bamberg einen Lastwagen überholt und sei dann frontal in einen entgegenkommenden Laster geprallt, teilte die Polizei mit. Sie sei noch an der Unfallstelle gestorben. Den Angaben nach blieben die Lastwagenfahrer unverletzt. Die B505 war nach dem Unfall zunächst komplett gesperrt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft habe zudem einen Unfallgutachter beauftragt.

(dpa)