Autos bei Kollision in Graben geschleudert - fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Windorf (Landkreis Passau) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 78-Jähriger am Samstag an der Anschlussstelle Aicha vorm Wald von der Autobahn 3 auf eine Staatsstraße abbiegen und übersah dabei wohl einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Die beiden Autos kollidierten und wurden durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 35.000 Euro.

