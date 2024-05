Baukran stürzt beim Abbau auf Straße: 160.000 Euro Schaden

Ein Baukran ist im Landkreis Main-Spessart umgestürzt und auf eine Straße gefallen - dabei ist ein Schaden von rund 160.000 Euro entstanden.

Der Kran sollte auf der Baustelle in Karlstadt abgebaut werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wegen eines Bedienungsfehlers sei der Kran dann am Mittwochmorgen umgefallen und unter anderem auf einen Traktor sowie einen Laster gefallen. Verletzt wurde dabei niemand, der Baukran ist jedoch zerstört.

(dpa)