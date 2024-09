Arm in Erntemaschine eingeklemmt - Senior schwer verletzt

Ein 85-Jähriger ist im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen mit dem Arm in eine Erntemaschine geraten und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann am Montagnachmittag auf einem Feld bei Aiterhofen mit der Kartoffelernte beschäftigt, als er bis zur Schulter in die Maschine eingeklemmt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, nachdem die Feuerwehr ihn aus der Maschine befreit hatte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei und die Berufsgenossenschaft ermitteln.

