Kranzberg: Neunjähriger muss nach Unfall reanimiert werden

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberbayern ist ein neunjähriger Junge reanimiert worden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Die Familie des Jungen war am Freitag von Appercha in Richtung Leonhardsbuch (Landkreis Freising) unterwegs, als ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei kam es den Angaben zufolge zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 31-Jährigen.

Die Eltern des Jungen, seine elfjährige Schwester sowie der 31-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurden laut Polizei leicht verletzt. Die betroffene Straße war für rund fünf Stunden gesperrt. (dpa)