85-Jähriger fällt aus Hühnerstall - schwer verletzt

Durch den Sturz bei der Arbeit in einem mobilen Hühnerstall hat sich ein Mann in Eppishausen (Landkreis Unterallgäu) schwer verletzt. Der 85-Jährige sei während den Montagearbeiten am Samstag gestolpert, teilte die Polizei mit. Dadurch sei er kopfüber aus dem 1,20 Meter erhöhten Stall gestürzt und auf dem Betonboden aufgekommen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

