Arbeiter wird unter Förderband eingeklemmt und stirbt

Ein 34-Jähriger ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb in München unter einem Förderband eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Er habe Reparaturen an einer Siebanlage durchgeführt, teilte die Feuerwehr mit. Demnach war der Mann in einem Zwischenraum unter einem Transportband zugange, als sich aus zunächst ungeklärter Ursache eine Hydraulikleitung öffnete. Daraufhin habe sich das Band abgesenkt und den Oberkörper des 34-Jährigen eingeklemmt.

Zwei Arbeitskolleginnen hätten den Mann nach einiger Zeit gefunden. Unklar war laut Feuerwehr, wie lange er eingeklemmt war. Die Rettungskräfte hätten ihn befreit, ein Notarzt habe nur seinen Tod feststellen können. Die Polizei ermittle zum Unfallhergang.