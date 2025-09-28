Berlinerin stirbt bei 70-Meter Sturz in den Tiroler Alpen

Eine junge Frau aus Berlin ist beim Wandern in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Die 25-Jährige stürzte im Gebiet von Mayrhofen in Tirol rund 70 Meter ab und erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ihr 26-jähriger Begleiter aus Bayern wurde unverletzt geborgen.

Die beiden waren zu einer Wanderung aufgebrochen, die unter anderem durch eine Schlucht führte. Nach Angaben der Polizei waren sie nicht auf markierten Wegen unterwegs und navigierten mit Hilfe ihrer Handys.

Sturz über felsiges Gelände

Sie gerieten in einen Steilhang mit nassen Steinplatten und Moos, den sie nicht überwinden konnten. Als die beiden versuchten zurückzukehren, rutschte die Frau aus und stürzte über felsiges Gelände in die Tiefe.

Der 26-Jährige aus Mittelfranken setzte einen Notruf ab und wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers mit einem Seil geborgen. Wenig später konnte die Frau von der Luft aus gesichtet werden. Ein Notarzt wurde vom Hubschrauber abgesetzt, doch er konnte nur noch ihren Tod feststellen.