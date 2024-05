Betrunkener Fußgänger wird angefahren und schwer verletzt

Ein betrunkener Fußgänger ist in München von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden.

Der 38-Jährige habe die Straße an einer Stelle überquert, die nicht als Fußgängerüberweg gekennzeichnet gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein 43-jähriger Motorradfahrer fuhr den Mann dabei am späten Dienstagabend an. Der Fußgänger war nach Polizeiangaben betrunken und soll unter dem Einfluss von Marihuana gestanden haben. Der Mann kam in ein Krankenhaus, der Motorradfahrer blieb unverletzt. Nun ermittelt die Polizei.

(dpa)