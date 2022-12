Bub prallt beim Skifahren gegen Drehkreuz: Schwer verletzt

Ein zehn Jahre alter Bub aus der Oberpfalz ist beim Skifahren in Tirol gegen ein Drehkreuz geprallt und schwer verletzt worden.

Der Junge aus dem Landkreis Regensburg habe vor der Talstation in einem Skigebiet in Scheffau nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Tiroler Landespolizei mit. Bei dem Unfall am Donnerstag habe sich der Zehnjährige schwere Verletzungen am Oberschenkel zugezogen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

(dpa)