Drei Kinder von Auto erfasst und verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Gruppe von Fußgängern in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) sind drei Kinder verletzt worden.

Ein 69-Jähriger wollte mit seinem Auto am Mittwoch in eine Straße einbiegen und übersah dabei zwei Mütter mit ihren Kindern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto erfasste ein Mädchen im Alter von neun Monaten, das im Kinderwagen lag, ihre vier Jahre alte Schwester und ein weiteres fünfjähriges Mädchen.

Die Kinder erlitten laut Polizei Prellungen und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

(dpa)