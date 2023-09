Duo klettert auf Zug: Lebensgefährlich verletzt

Zwei junge Männer sind am Augsburger Hauptbahnhof auf einen Zug geklettert und durch Stromschläge lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, war in der Nacht zum Donnerstag ein lauter Knall am Bahnhof zu hören. Später hätten Beamten die beiden Männer mit Brandwunden am Boden gefunden.

Die beiden 21-Jährigen seien in ein Krankenhaus und später per Hubschrauber in Spezialkliniken gebracht worden. Bei beiden bestehe akute Lebensgefahr, teilte die Bundespolizei mit.

Die Beamten warnten im Zusammenhang mit dem Vorfall davor, auf Züge zu klettern. Bei weniger als eineinhalb Metern Abstand zu Oberleitungen könne es zu lebensgefährlichen Stromschlägen kommen.

(dpa)