Ehepaar verbrennt sich an Tischofen - Haustier verletzt

Ein Ehepaar hat sich in der hessischen Gemeinde Groß-Rohrheim (Landkreis Bergstraße) schwer an einem Tischofen verbrannt. Beim Einschalten des Ofens sei es zu einer Stichflamme gekommen, die den 40 Jahre alten Mann und die 42 Jahre alte Frau schwer verletzte, teilte die Polizei in Südhessen mit. Demnach wurden die Eheleute jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Auch der Hund der Familie sei durch die Flamme verletzt und in eine Tierklinik gebracht worden. Die sechs und zehn Jahre alten Kinder des Paars blieben den Angaben zufolge unverletzt und wurden in die Obhut von Bekannten übergeben.

