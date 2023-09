Feuerwehrauto fährt gegen Süßigkeitenstand

Bei einem Feuerwehrfest in der Oberpfalz ist ein Feuerwehrauto gegen einen Stand mit Süßigkeiten geprallt und hat diesen sowie ein weiteres Feuerwehrauto beschädigt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, blieb das Fahrzeug am Samstag in Amberg an dem Stand hängen, als Rundfahrten für Kinder angeboten wurden. Dabei sei der Süßigkeitenstand stark beschädigt und gegen ein anderes Feuerwehrfahrzeug geschoben worden.

Die beiden Feuerwehrfahrzeuge waren laut einem Polizeisprecher weiter zu benutzen. Ein größerer Schaden sei bei dem Verkaufsstand entstanden, dieser sei "nicht so stabil" wie die schweren Autos, sagte der Sprecher. Der Schaden liege schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Verletzt worden sei niemand.

(dpa)