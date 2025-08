Fleisch-Laster kippt auf A9 bei Feucht um

Ein mit Schweinefleisch beladener Lastwagen ist auf der A9 bei Feucht in Mittelfranken umgekippt - und sorgt für Behinderungen auf der wichtigen Nord-Süd-Reiseroute für Urlauber. Die Bergungsarbeiten gestalten sich nach Angaben eines Polizeisprechers schwierig. Die Fahrbahn in Richtung München solle in der Nacht noch einmal gesperrt werden. Dafür wird laut Polizei dann eine Umleitung eingerichtet.

Der Lastwagen mit rund 20 Tonnen Fleisch kippte laut Polizei aus noch unbekannten Gründen in einer Baustelle um. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. Ein Kran ist zur Bergung des Lkws vor Ort. Größere Staus gab es nach dem Unfall nach Polizeiangaben nicht.