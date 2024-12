Frau nach Wanderunfall mit Polizeihubschrauber gerettet

Beim Wandern ist eine Frau im Fichtelgebirge auf einer Eisplatte ausgerutscht - und musste verletzt mit einem Hubschrauber gerettet werden. Der Weg sei «komplett vereist und unwegsam» gewesen, teilte die Polizei mit.

Die 58-Jährige wollte demnach am Freitag zu einem Aussichtspunkt am Waldstein in Sparneck (Landkreis Hof) wandern. Bei ihrem Sturz verletzte sie sich unter anderem an der Schulter. Bergwacht, Rettungsdienst und Notarzt rückten an, letztlich musste ein Polizeihubschrauber mit Seilwinde die Frau bergen.