Frau prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine 23-Jährige ist mit ihrem Wagen im Landkreis Augsburg gegen einen Baum gefahren und gestorben - die Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Die 23-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen aus bislang unklaren Gründen mit dem Auto von einer Straße bei Königsbrunn abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen den Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Die 23-Jährige starb noch am Unfallort. Ihre 21-jährige Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)