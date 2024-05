Frontalzusammenstoß bei nasser Fahrbahn: Menschen verletzt

Eine 19-Jährige ist mit ihrem Auto bei Leutenbach (Landkreis Forchheim) mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen.

Dabei wurden fünf Menschen verletzt, die Fahrerin und der Beifahrer des anderen Autos mittelschwer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Fahranfängerin war mit unangepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn bei Regen in die Gegenfahrbahn gerutscht. Bei dem Unfall am Freitag entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

(dpa)