Unfall

vor 51 Min.

Fünf Verletzte nach Zusammenstoß an Kreuzung in Landshut

An einer Kreuzung in Landshut ist am Sonntagabend ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen den Wagen einer Familie geprallt.

Die fünf Insassen beider Fahrzeuge seien verletzt worden, davon eine Person schwerer, sagte ein Sprecher der Polizei. Alle fünf seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 23-Jährige das von links kommende Auto mutmaßlich übersehen. Die Ampel an der Kreuzung sei außer Betrieb gewesen, laut Beschilderung habe der 23-Jährige keine Vorfahrt gehabt. Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" über den Unfall berichtet. (dpa)

Themen folgen