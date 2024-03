Fußgänger von Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt

Ein 63 Jahre alter Mann ist in Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) von einem Auto überfahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag, als ein 73-jähriger Autofahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Wand eines Gasthauses und überrollte dabei den Fußgänger, so die Polizei. Der Mann aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Traunstein gab ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag.

(dpa)