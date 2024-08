Fußgänger von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 66-jährige Fahrer habe den Mann am Montag kurz vor dem Verlassen eines Firmengeländes mit seinem Laster angefahren, teilte die Polizei mit. Der 55-Jährige sei daraufhin unter das Fahrzeug geraten. Demnach erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Aichach-Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis