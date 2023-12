Fußgänger wird in Bamberg von Auto erfasst und stirbt

Ein 75 Jahre alter Fußgänger ist in Bamberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Unfall passierte am späten Montagnachmittag, als der Mann die Fahrbahn überquerte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die 28 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, der die Polizei bei der Aufnahme des Unfalls unterstützte.

(dpa)