Unfall

vor 20 Min.

Gefahrstoff bei Spedition freigesetzt

Bei einem Gefahrstoffaustritt in einer Spedition in Unterfranken sind am Freitagmorgen vier Arbeiter leicht verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge war in einer Lagerhalle in Röthlein (Landkreis Schweinfurt) Peroxid aus einer beschädigten Verpackung ausgetreten, wie die Polizei mitteilte. Etwa 100 Mitarbeiter der Spedition mussten ihren Arbeitsplatz verlassen. Von den vier Mitarbeitern, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden zwei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für umliegende Anwohner gab es laut Polizei keine Gefahr. An dem rund zweistündigen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk waren mehr als 100 Einsatzkräfte beteiligt. © dpa-infocom, dpa:220325-99-669117/3 (dpa)

